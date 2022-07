Quarto, disservizi Enel: il sindaco incontra l'azienda: «La rete sarà potenziata»

Disservizi e disagi causati dalle continue interruzioni elettriche. Il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, ha incontrato oggi i vertici nazionali dell'Enel, sollecitando la necessità di potenziare la rete e il disappunto per le problematiche che si trascinano da settimane.

“Abbiamo chiesto di rispettare tempi e modi di rimborso per tutti i cittadini e le imprese di Quarto, che hanno subito danni. Nelle prossime ore - spiega Sabino - pubblicheremo anche sul nostro sito istituzionale e sui canali social istituzionali le modalità e l’ammontare dei rimborsi automatici in bolletta, come prescrive l’ARERA. Tempi certi e rapidi per essere rimborsati. In previsione, poi, delle alte temperature dei prossimi giorni, abbiamo chiesto ed ottenuto da E-Distribuzione un piano di emergenza preventivo che scatterà sul nostro territorio affinché non accada più quanto verificato la scorsa settimana, con black-out di molte ore. Abbiamo ribadito - aggiunge il primo cittadino - con forza che E-Distribuzione acceleri sull’ultimazione del cronoprogramma del piano già stabilito e concordato mesi fa. Un piano infrastrutturale importante, già iniziato sul nostro territorio e che, ricordo a tutti, prevede un investimento di 10 milioni di euro per avere una fornitura più stabile".