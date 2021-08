«Sorpresa» archeologica, dalla pulizia dei canali nel comune di Quarto Flegreo. Durante gli interventi di pulizia dei canali di scolo e degli alvei fluviali presenti sul territorio, i tecnici del comune di Quarto in collaborazione con SMA Campania, hanno individuato e liberato dai rovi e dai rifiuti, in via antica Campana, un pregevole colombario d’età romana.

Il monumento sepolcrale, realizzato in opera reticolata e caratterizzato dalla presenza di nicchie destinate a conservare le urne con le ceneri dei defunti, è già conosciuto dagli archeologi, ma rimaneva nei fatti “sepolto” da anni di incuria e abbandono.

Dalla carta archeologica del comune di Quarto, la struttura è identificata come Colombario Numero 7 in via Campana antica. Così lo descrive il Gruppo Archeologico Napoletano, in “Materiale per lo studio archeologico del territorio flegreo – Quarto Flegreo”, una pregevole pubblicazione scientifica edita dall’Ente Provinciale Turismo nel 1980:

«A pianta rettangolare in opera reticolata, con copertura a volta. È quasi completamente interrato. Attualmente si trova sotto il livello stradale e vi si accede dalla ripa del canale posto a ovest della via, superando un banco di rovi che lo copre totalmente. All’esterno sono stati ritrovati numerosi frammenti di ceramica ( sigillata italica e campana)».