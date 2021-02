Quarto Flegreo, violata ancora la necropoli romana della Fescina

È accaduto ancora una volta. La rete metallica, posta protezione del sito della necropoli romana della Fescina a Quarto flegreo, nei Campi Flegrei, è stata violata da ignoti.

Un caso analogo, era accaduto a luglio 2019, quando la rete, nei pressi dell'ingresso, mostrava uno squarcio, molto probabilmente causato da extracomunitati, senza fissa dimora, in cerca di riparo o ancora per vandalismo ma non si esclude anche un rinnovato interesse per la necropoli, da parte dei tombaroli.

Poi la rete era stata riparata sommariamente. Un intervento a quanto pare non risolutivo.

La necropoli della Féscina nel comune di Quarto, è celebre per il singolare mausoleo funerario a cuspide piramidale d’ispirazione orientale risalente al I sec. d.C.

