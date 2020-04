Bonus spesa, rivolta davanti al Municipio di Quarto: «Noi abbandonati»

Una mattinata ad altissima tensione a Quarto, dove decine di persone in rivolta si sono assiepate davanti al Comune per chiedere ulteriori misure economiche per fronteggiare l'emergenza coronavirus. La protesta - che in alcuni momenti ha visto la distanza delle persone ben al di sotto del metro - ha fatto scattare anche l'intervento delle forze dell'ordine. Carabinieri, municipale e polizia hanno mantenuto la situazione sotto controllo. Il sindaco Antonio Sabino si è poi fermato all'ingresso per parlare con i manifestanti attraverso un megafono. Un compito per nulla facile considerate le urla che spesso hanno coperto le parole del primo cittadino. Ad essere contestata anche la misura dei buoni pasto e la relativa graduatoria.

«Siamo stati tra i primi Comuni in Italia a recepire le norme per prevenire la diffusione del contagio da Covid19 - ha spiegato Sabino - e grazie a una sinergia virtuosa che ha coinvolto la nostra amministrazione, le forze dell'ordine e di polizia, le autorità sanitarie, la protezione civile, siamo riusciti fin qui a contenere l'emergenza sanitaria. Non solo. Sempre prima di altri ci siamo impegnati a mettere in campo strumenti per fronteggiare anche l'emergenza economica e sociale mettendo al primo posto i diritti dei più deboli e di chi ha più bisogno. Per questo, anche con l'ausilio di associazioni di volontariato, imprenditori del territorio e società civile abbiamo avviato la raccolta fondi per la spesa solidale, prima ancora che il governo nazionale intervenisse con i propri strumenti».



Il sindaco, però, apre un altro fronte, quello del sospetto che dietro le difficoltà nello stilare le graduatorie ci sia stato un tentativo deliberato di far saltare tutto a scopi politici. «Nello stilare l'elenco di chi poteva avere accesso ai buoni pasto abbiamo dovuto anche fronteggiare alcuni tentativi di inserimento da parte di chi non ne aveva affatto diritto. Si è trattato di manovre anche organizzate che avevano il preciso scopo di togliere le risorse all'inclusione sociale. Con fermezza e attenzione - dice Sabino - abbiamo evitato che ciò avvenisse, tutelando esclusivamente i diritti dei quartesi che dovevano ricevere i buoni. Ad oggi circa il 30 per cento dei buoni sono già stati consegnati, mentre in altriancora si devono stilare le graduatorie. Inoltre, grazie alla straordinaria azione di solidarietà intrapresa, noi, sempre a differenza di altri, riusciremo a dare più risorse. Le operazioni di inquinamento dell'opinione pubblica messe in atto con una regia chiara - conclude il sindaco - sono vergognose e le respingiamo con ogni mezzo. Da due mesi io in prima persona, la mia giunta e i consiglieri comunali, che ringrazio per gli sforzi sin qui profusi, siamo al lavoro unicamente per tutelare la cittadinanza. Abbiamo fatto e stiamo facendo il possibile e l'impossibile per fare in modo che l'emergenza non dilaghi. E non accetto né accetterò mai che si possa fare propaganda, alimentando fake news, speculando sulla fame e sulla paura dei miei concittadini. Chi oggi strumentalizza tutto questo deve vergognarsi e ne risponderà alla propria coscienza e alle autorità».

Di parere opposto parte dell'opposizione, con il consigliere comunale Rosa Capuozzo della civica Coraggio Quarto che dice: «I cittadini ancora una volta non sono ascoltati dal sindaco. Quarto è l'unico comune a non aver ancora distribuito i buoni spesa e a non aver ancora chiarito i criteri con cui sono state fatte le prime graduatorie. Abbiamo fatto richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale affinché il sindaco possa spiegare e rasserenare i cittadini sulla questione. Il presidente del consiglio comunale di Quarto dice che non ci sono gli estremi per la convocazione».

