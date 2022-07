Quarto, i ladri assaltano la Power station: rubati i cavi, ulteriori disagi per la città

Ladri in azione a Quarto: i malviventi hanno rubato i cavi in rame della Power Station installata in via Mazzola, utilizzata dal gestore dell'energia per potenziare la rete elettrica su un territorio che da settimane vive in una condizione di estremo disagio.

Il furto di cavi ha messo fuori uso il generatore e creato ulteriori difficoltà alla popolazione. "Un gesto di una gravità assoluta - spiega il sindaco Antonio Sabino - che condanniamo fermamente, messo in atto tra l'altro in un momento di grande criticità per il territorio. Intanto continuiamo a monitorare senza sosta e lo facciamo insieme agli enti preposti".