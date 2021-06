Quarto, «messaggi inquietanti» al sindaco dopo l'acquisizione dei beni del boss

Il Comune acquisisce cinque immobili confiscati alla camorra e sui social appaiono acluni messaggi inquietanti indirizzati all’amministrazione cittadino. Il sindaco Antonio Sabino e un funzionario comunale hanno denunciato l'accaduto con una nota ufficiale in prefettura.

«Abbiamo inviato una segnalazione ufficiale di quanto sta avvenendo alla prefettura di Napoli, alla compagnia dei carabinieri di Pozzuoli e alla tenenza di Quarto, per le valutazioni che riterranno più opportune compiere - dichiara il sindaco Antonio Sabino - una segnalazione circostanziata, alla quale abbiamo allegato materiale dal quale si evince il tenore inquietante del clima che stiamo vivendo in queste ore, dopo l’acquisizione al patrimonio comunale di questi immobili». Gli immobili in questione appartenevano al boss Nicola Imbriani.