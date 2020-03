Quarto, paura in municipio: un dipendente contagiato, 22 in quarantena

Un dipendente del comune di Quarto è risultato positivo al test sul Coronavirus. In via precauzionale, pertanto, sono stati messi in quarantena ben ventidue dipendenti dello stesso ente, che hanno avuto in qualche modo contatti con il contagiato. Il sindaco del comune flegreo, l'avvocato Antonio Sabino, ha già disposto l'immediata sanificazione e disinfestazione straordinaria di tutti gli uffici comunali e la sanificazione delle strade. Il dipendente contagiato è attualmente ricoverato presso l'ospedale Cotugno di Napoli. Le persone attualmente in quarantena non presentano particolari sintomi. © RIPRODUZIONE RISERVATA