Quarto: arrestato per spaccio un 22enne, marijuana e hashish ritrovate nella sua abitazione

Durante un posto di controllo, è stato perquisito un 22enne, già noto alle forze dell'ordine, il quale è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I carabinieri della tenenza di Quarto hanno ritrovato in un portaoggetti nella sua auto, una bustina di hashish, una di marijuana e 330 euro in banconote di piccolo taglio.

Successivamente la perquisizione è stata estesa presso la sua abitazione, ove i militari hanno rinvenuto 18 stecchette di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Lo spacciatore è finito in manette ed è ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.