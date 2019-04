Giovedì 18 Aprile 2019, 09:52

Sono accusati di aver rubato 40 bottiglie di alcolici in un supermercato di Quarto (Napoli). In manette sono finiti cinque cittadini georgiani. I cinque stranieri, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avevano rimosso la placchetta antitaccheggio a circa 40 bottiglie di alcolici e dopo averle nascoste sotto gli abiti avevano cercato di allontanarsi. Sono stati bloccati e arrestati dai militari mentre erano intenti a depositare la merce all'interno di un'utilitaria. La refurtiva, valore complessivo di 600 euro, è stata recuperata. Sottoposta a sequestro una tronchesina usata per la rimozione delle placche antitaccheggio. Gli arrestati sono in attesa di rito direttissimo.