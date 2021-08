Quarto, verbali per errato conferimento della differenziata a cinque parchi

QUARTO. Cinque verbali da cento euro ciascuno sono stati elevati quest’oggi dalla polizia municipale di Quarto a cinque parchi nella zona del Corso Italia. I caschi bianchi hanno effettuato un’operazione di controllo per il corretto conferimento dei rifiuti in molti parchi. “La raccolta differenziata serve per permettere che i rifiuti siano smaltiti in modo corretto e quindi è fondamentale rispettare le regole relative ai vari materiali, nonché i giorni e gli orari di esposizione”, ha dichiarato Antonio Sabino, sindaco della cittadina di Quarto.