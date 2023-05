Quatargate, la Corte: sì alla consegna di Cozzolino

La Corte di Appello di Napoli dice sì alla consegna di Andrea Cozzolino all'autorità giudiziaria del Belgio.

I giudici accolgono la richiesta di estradizione, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione internazionale.

Ora Cozzolino, difeso dai penalisti Federico Conte e Dezio Ferraro, ha un mese per ricorrere in Cassazione. L'estradizione in Belgio è dunque congelata fino alla pronuncia della Corte di Cassazione, cui i legali dell'europarlamentare faranno ricorso.