Quattro contagi a Monte di Procida, c'è anche un medico. Scatta l'obbligo di mascherina anche all'aperto

Oggi tre nuovi contagiati da Coronavirus a Monte di Procida, la comunicazione ufficiale dall’Asl Na2 Nord che sta procedendo alla ricostruzione del link epidemiologico. Salgono a quattro i casi positivi nella cittadina flegrea di cui un medico, asintomatico e in isolamento domiciliare. A contrasto di questa emergenza sanitaria, il sindaco, Giuseppe Pugliese, in serata ha firmato un’ordinanza che prevede ulteriori restrizioni. Il provvedimento dispone l’obbligo di mascherina anche all’aperto, nei luoghi affollati e interessati da aggregazione. Inoltre sono sospese, fino a diverse disposizioni, le manifestazioni pubbliche, le attività educativo-didattiche ed è rinviata la riapertura delle scuole paritarie. Anche la campagna elettorale, per le prossime amministrative, passa in secondo piano. Le forze politiche dei tre candidati si stanno coordinando per azioni congiunte da adottare in vista di questa nuova ondata epidemiologica da Covid 19. Tra l’altro si è provveduto a sanificare il municipio, dove una donna contagiata ha avuto contatti con i dipendenti 15 giorni fa. Il 70% del personale del Comune, sottoposto al test sierologico, è risultato negativo. Dal primo cittadino Pugliese l’invito al rispetto delle norme vigenti, rivolto soprattutto ai giovani. Sin da questa sera, con la Protezione civile Falco, sono previsti controlli a contrasto degli assembramenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA