«E’ necessario, oggi più che mai, nel giorno del 77esimo anniversario della liberazione della nostra città dal nazifascismo, ricordare i valori della libertà e della resistenza. Onore a chi ebbe la forza, il coraggio e l’eroica determinazione di immolarsi per consentire a tutti noi di poter vivere in un Paese libero e democratico. Ma le resistenze moderne si combattono su altri piani, quello sociale, economico e sanitario. Contro l’oscurantismo, i nuovi fascismi ma anche contro un nemico subdolo come il Covid-19. L’epidemia ci richiama a un impegno comune, che custodisce lo stesso principio, quello dell’altruismo, della difesa e della protezione del prossimo, osservando i principi indicati dalla comunità scientifica. Per tornare anche in questo caso liberi e capaci di progettare il futuro». Con queste parole il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha commentato la deposizione della corona d’alloro davanti alla lapide posta all’ingresso dell’Ente in piazza della Borsa, cerimonia centrale rispetto agli appuntamenti ufficiali legati alle celebrazioni delle 4 Giornate di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA