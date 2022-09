Quattro pistole sotto il letto e una nella moto: preso 28enne napoletano

A Palma Campania blitz nell'appartamento di un 28enne. Rinvenuti e sequestrati una revolver calibro 38 special, un revolver calibro 38, una pistola semiautomatica 9x21, un’altra pistola calibro 7,65 e 852 munizioni di vario calibro.

Quattro pistole erano nascoste sotto il letto, mentre la quinta era nel vano sotto la sella della moto del giovane parcheggiata sotto casa. Un arsenale: sono in corso accertamenti per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Arrestato, il ragazzo deve rispondere di detenzione illegale di armi clandestine, di armi comuni da sparo, di munizionamento e ricettazione.