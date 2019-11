«Quelli di Marechiaro», a Napoli torna il cimento contro l'inquinamento ambientale

Dopo aver festeggiato, tre anni fa, il 50° anniversario del cimento invernale a capodanno, “Quelli di Marechiaro” avevano lasciato la scena ad altri ma, oggi abbiamo ritenuto opportuno di riunirci per un tuffo in difesa del mare, per il clima e l’ambiente.

Noi di “Quelli di Marechiaro” abbiamo sempre supportato battaglie per il rispetto della natura, in particolar modo il mare, se non si abbattono le emissioni del CO2 nell’aria, le temperature medie continueranno a salire, con il rischio che molte zone della terra saranno sommerse dalle acque marine. Il nostro appello per sensibilizzare le persone che non vivono il mare, per ricordare e tener presente che il mare è vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA