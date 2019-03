Mercoledì 27 Marzo 2019, 16:07

I carabinieri della stazione di Bacoli hanno tratto in arresto per atti persecutori un 42enne del luogo già noto alle forze dell’ordine. Tormentava la ex moglie 39enne da circa un anno.L’ultimo episodio ieri. Aveva avvicinato la ex sotto casa con una scusa: sosteneva che l’auto in uso alla donna fosse sua. Poi ha alzato i toni fino a diventare come sempre minaccioso spaventando la sventurata. Ma non ha terminato lì: al culmine della discussione l’ha minacciata di morte e con un sasso ha mandato in frantumi il parabrezza dell’auto.La donna non è stata picchiata ed è riuscita a fuggire e chiudersi in casa dove ha chiamato il 112.Quando i carabinieri sono arrivati sotto la sua abitazione l’uomo era ancora lì e, dopo la veloce ricostruzione del fatto, lo hanno tratto in arresto.