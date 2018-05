Il questore De Iesu al Napoli Motor Experience: «Consolidare rapporto coi giovani»

Sabato 12 Maggio 2018, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 14:03

«Il nostro obiettivo è attirare l'attenzione degli adolescenti che oggi vivono momenti di incertezza. Cercano di capire che funzioni possono avere e che ruolo hanno le forze di polizia e, perché no, coltivare l'aspettativa di far parte delle forze di polizia. Così possiamo anche consolidare quel rapporto di fiducia ed empatia con la comunità. Ci vogliono tanti eventi come questo. Saremo sempre disponibili ad essere presenti». Così Antonio De Iesu, questore di Napoli, che si è recato oggi nel padiglione della polizia di Stato presente al Napoli Motor Experience con automezzi dei reparti speciali, della stradale, unità cinofile e unità di contrasto alla criminalità comune.Dopo avere visitato anche altre aree della manifestazione in corso alla Mostra d'Oltremare, dedicate alle forze dell'ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Penitenziaria, Esercito Italiano, Polizia Locale, Aeronautica e Vigili del Fuoco), De Iesu ha voluto complimentarsi con gli organizzatori: «Devo riconoscere che per noi è un grande privilegio, è una magnifica iniziativa che dà valore aggiunto alla città. La Mostra d'Oltremare è la location ideale. Essere qui come polizia di Stato lo consideriamo un vero privilegio perché è un momento in cui incontriamo la gente, i bambini. Siamo soddisfatti di rappresentare una piccola componente delle istituzioni nell'ambito di una manifestazione molto importante per la città».Sui motivi che spingono la polizia di Stato a partecipare a manifestazioni come il Napoli Motor Experience, il questore ha affermato: «Lo facciamo con convinzione, perché ci sono degli stereotipi, complici un pò le immagini sui fatti quotidiani, dove le forze dell'ordine vengono viste solo come interpreti repressivi. Invece l'occasione che ci è data in manifestazioni di incontro con le comunità, ci consente di rappresentare quello che siamo oggi. Più votati alla prevenzione, più vicini alla gente. E c'è bisogno anche di partecipare a queste manifestazioni per esaltare questo principio». Con la presenza delle istituzioni, che si aggiungono a spettacoli in pista, show ed una vetrina espositiva, il Napoli Motorexperience si concluderà domani.