Questore, sindaci e avvocati di Napoli firmano protocollo su stalking e cyberbullismo

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 19:43

Giornata dedicata allo stalking e al cyber-bullismo al Tribunale di Napoli con la sottoscrizione di due importanti protocolli siglati tra Ordine avvocati, ASL 3 Sud e Polizia postale. Sul tema dello stalking: “Accoglienza e orientamento delle vittime di stalking ed altre forme di violenza”, l’Ordine ha istituito un albo di avvocati specializzati su questo fenomeno, purtroppo ancora fortemente sommerso. L’aiuto emotivo e il percorso di orientamento e tutela legale rivolti alle vittime risultato oggi poco efficaci: in quest’ottica l’evento di oggi si è posto come scopo quello di divulgare la creazione di uno strumento in grado di offrire tutela congiunta e sinergica legale e sanitaria.Prima del dibattito, Luigi Riello procuratore della Corte di Appello ed Ettore Ferrara presidente del Tribunale, hanno sottolineato gli sforzi del Foro napoletano: “Siamo orgogliosi di questo Consiglio e delle iniziative che sta portando avanti”.Poi sul tema, moderati dagli avvocati Emiliana Dorio e Luca Zanchini, hanno discusso Giuseppe de Carolis di Prossedi presidente della Corte di Appello, Antonio De Jesu questore di Napoli, Ottavio Lucarelli, presidente dei giornalisti campani, Antonietta Costantini, direttore generale di ASL Napoli 3 Sud e i dirigenti ASL Antonio Postiglione, Luigi Caterino, Maria De Martino e Mariano De Furio. Presenti alla sottoscrizione del protocollo Ciro Bonajuto, Vincenzo Cuomo e Giorgio Zinno, rispettivamente sindaco di Ercolano, Portici e S.Giorgio a Cremano.Avvocati in prima linea anche contro i reati sul web: tra Ordine di Napoli, con il presidente Maurizio Bianco e il consigliere Roberto Fiore, e Polizia postale con il dirigente Daniele De Martino, è stato firmato il protocollo d'intesa per iniziative formative ed educative finalizzate alla protezione dei minori, autori e vittime di reati sul web. La collaborazione si inserisce nel contesto delle azioni preventive volte a favorire il diffondersi di una cultura della legalità attraverso l'accresciuta consapevolezza degli internauti e degli operatori del diritto. Verranno avviate da Ordine avvocati e Polizia postale azioni mirate di informazione sui rischi e sui pericoli della rete internet e sul corretto utilizzo dei social network per contrastare il sempre più crescente fenomeno del cyber-bullismo. Il fine è quello di individuare interventi indirizzati agli operatori del diritto, della scuola e dell'istruzione nello specifico interesse sociale di recupero ed educazione dei giovani.