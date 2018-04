«Qui sono nato e qui morirò», il post profetico del 19enne ucciso dai clan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 28 Aprile 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 08:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A modo suo, sognava in grande. Non a caso si faceva chiamare «Pisellino», come l'anti-eroe che compare nel film «Gomorra» di Matteo Garrone. E come quel personaggio cinematografico, perso nei labirinti che portano alle strade dell'inferno di una camorra violenta e spietata, anche Emanuele Errico è sprofondato in quell'abisso. Lo hanno ucciso come un boss, con un solo colpo alla schiena esploso da una pistola semi-automatica.Il confine tra la vita e la morte, quando nasci e vivi in zone di periferia abbandonate al degrado umano e morale come Ponticelli, è un diaframma sempre pronto a spezzarsi. Eppure dietro questo ennesimo omicidio di chiara matrice camorristica potrebbero disvelarsi dinamiche non necessariamente riconducibili ai grandi riposizionamenti dei cartelli criminali che cercano di accaparrarsi le fiorenti piazze dello spaccio nell'area orientale, diventata terra di conquista dopo la disgregazione del clan De Micco.Si sentiva forte e protetto, «Pisellino». Al punto da sfidare le forze dell'ordine che pure operano una costante pressione sul territorio di Ponticelli. L'altra sera, quando è stato ucciso a pochi passi da casa, in via Al Chiaro di Luna, passeggiava a piedi nel dedalo di corti e vicoli che circondano il famigerato Rione Conocal, dove a ogni angolo trovi una piazza di spaccio di «fumo», cocaina e kobret. Se solo avesse rispettato i rigori di una condanna che gli imponeva gli arresti domiciliari, probabilmente oggi sarebbe ancora stato in vita. Ma lui era fatto così: amava il rischio e si sentiva forte, invincibile. «Qui sono nato e qui morirò, nel Rione Conocal», scrisse qualche mese fa sul suo profilo Facebook: e la profezia si è tragicamente realizzata. E sempre sulle pagine del social network Emanuele rilanciava spesso e volentieri le immagini di un amico fraterno, Mariano Abbagnara, che ebbe anche un ruolo di comparsa nel docu-film «Robinù» realizzato da Michele Santoro dedicato alle generazioni di baby criminali perdute nell'inferno delle periferie napoletane. Abbagnara, finito in galera a soli 17 anni, era e resta per molti giovanissimi di Ponticelli un simbolo nero: secondo alcune informative sarebbe stato guaglione di fiducia dei «Fraulella», gli affiliati al clan De Micco.