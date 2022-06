Quote di partecipazione al Cimitero: condanna da 2 milioni per il Comune di Casoria

Quote di partecipazione al Consorzio cimiteriale di Casoria-Casavatore ed Arzano: è arrivata la sentenza per il Comune di Casoria. Il Tribunale di Napoli - sezione sesta Civile, ex stralcio civile, ex articolazione territoriale di Casoria -, come si legge nel documento: «Accoglie parzialmente la domanda proposta dal Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Casoria – Arzano - Casavatore e per l'effetto, condanna il Comune di Casoria al pagamento in favore del Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Casoria – Arzano e Casavatore della somma di € 1.699.679,6, oltre € 419.223,63 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo».

È stata eseguita una consulenza tecnica, tenuto conto dei bilanci consortili approvati relativamente al periodo dicembre 1999 - dicembre 2008: «al fine di quantificare i rapporti di debito-credito tra le parti e di eventuali penali dovute ai sensi dell'art. 6 dello statuto consortile».

Il nuovo consiglio consortile sta lavorando a pieno ritmo e importanti novità sembrerebbero essere già in cantiere. Continua, inoltre, la lotta contro l’abusivismo all’esterno dello spazio del cimitero.