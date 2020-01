Gli effetti nefasti della notte di Capodanno non sono ancora finiti. Nella tarda serata di ieri, un 22enne di origine marocchine e residente a San Giuseppe Vesuviano è stato trasportato nella notte all’ospedale "Santa Maria la Pietà di Nola" con problemi seri ad un mano. Poco prima ha raccolto un grosso petardo ed ha provato ad accenderlo: scelta infelice in quanto la potente esplosione di fatto gli ha dilaniato la mano. I medici dell’ospedale nolano non hanno potuto fare altro che amputare l’arto maciullato nella deflagrazione. Il giovane è stato trasferito poi al Vecchio Pellegrini di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA