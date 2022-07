Raccolta di sangue a Ischia in memoria di Cassandra Mele

Una raccolta sangue straordinaria organizzata in memoria di Cassandra Mele, morta in un tragico incidente stradale ad Ischia, si è tenuta stamattina organizzata dalla Fidas isolana. La 37enne caporal maggiore dell'Esercito italiano era stata investita da un'auto mentre percorreva in bici una strada periferica di Ischia perdendo la vita sul colpo lo scorso 28 giugno - era una donatrice regolare ed a ogni donazione pubblicava sui suoi social dei post per invitare a donare.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, 3.907 casi e sette morti: indice di contagio al...

Il gruppo dei donatori di sangue isolani ha voluto rendere omaggio alla sua memoria organizzando in pochissimi giorni una raccolta straordinaria presso il centro Caritas Papa Francesco, facendo stampare anche delle t-shirt col disegno del volto di Cassandra ed una frase che la giovane ripeteva spesso: «Ognuno deve essere il proprio buono esempio». Tanti gli amici ed i parenti che hanno voluto partecipare all'iniziativa così che alla fine sono state raccolte 36 sacche di sangue, molte delle quali del gruppo sanguigno 0 per cui c'è spesso richiesta da parte dei grandi ospedali napoletani.