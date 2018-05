L'Asìa: raccolta rifiuti porta a porta per duecentomila napoletani in più

Domenica 13 Maggio 2018, 13:59

Aumento della differenziata, nuove piazzole per lo stoccaggio di rifiuti e realizzazione di impianti di compostaggio e lavorazione della frazione secca. Questo il percorso che permetterà alla città di Napoli di godere di una copertura «di livello medio-alto» da eventuali crisi nello smaltimento di rifiuti, secondo quanto descritto all'Adnkronos da Francesco Iacotucci, amministratore unico di Asia, società del Comune di Napoli responsabile della raccolta dei rifiuti in città. A ridosso del ponte del 1° maggio si sono verificati lavori di manutenzione nel termovalorizzatore di Acerra, un guasto nello Stir di Tufino e un rallentamento in quello di Giugliano, circostanze che hanno messo a dura prova il sistema di smaltimento dei rifiuti della città di Napoli.In questo senso, ha sottolineato Iacotucci nei giorni immediatamente successivi al ponte del primo maggio, l'utilizzo del sito di stoccaggio di Napoli Est «è risultato fondamentale per tenere sotto controllo la situazione degli scarichi e a non peggiorare la situazione delle giacenze in città», che hanno raggiunto un «picco» di 200 tonnellate, una cifra lontanissima da quelle delle crisi rifiuti dello scorso decennio, quando le tonnellate in giacenza in città erano nell'ordine delle migliaia.«Napoli - ricorda all'Adnkronos Iacotucci - è l'unica città della Campania che ha messo a disposizione un sito di stoccaggio non solo della città di Napoli ma anche degli altri comuni, consentendo di alleggerire le giacenze in alcune giornate particolari per il conferimento dei rifiuti presso gli Stir. Proprio in virtù di quanto avvenuto nell'ultimo periodo, abbiamo presentato all'amministrazione un progetto per la realizzazione di altre due piazzole da utilizzare sia per la lavorazione delle frazioni secche sia per lo stoccaggio di rifiuti in casi di mancato conferimento agli Stir».Analogo appello, sottolinea, «è stato fatto alla città metropolitana per individuare anche altre aree. Lo stesso appello andrebbe rivolto anche a livello regionale, perché il sistema dello smaltimento si è rivelato debole quando alcune fluttuazioni di manutenzione o il funzionamento di certi impianti intermedi hanno limitato gli scarichi». Intanto si va avanti anche sulla realizzazione di altri impianti, come quello per la lavorazione del secco e, soprattutto, un impianto di compostaggio nella zona di Napoli Est, «per il quale siamo arrivati all'aggiudicazione della progettazione definitiva».C'è poi il fronte della raccolta differenziata, in passato vera nota dolente del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti di Napoli: «Negli ultimi tre anni - racconta Iacotucci - siamo passati dal 25% del 2015 al 34,5% del 2017 e ora siamo al 36%. È una crescita ormai consolidata e stiamo per dare il via a un progetto molto importante con la Regione Campania con un finanziamento unito all'utilizzo dei lavoratori Cub, che porterà l'incremento del porta a porta di ulteriori 200mila abitanti, con conseguente aumento della differenziata stimato in 6-7 punti percentuali. Questo porterà Napoli ad avere risultati in linea con quelli delle grandi città, sopra i 200mila abitanti, che mediamente in Italia sono al 41% con una punta di eccellenza rappresentata dalla sola Milano, che è sopra il 50% e che rappresenta comunque un'eccellenza a livello europeo».Nel rimarcare l'importanza del dato dei cittadini coinvolti dalla raccolta differenziata e dal porta a porta, Iacotucci ricorda che «nella città di Napoli ci sono molte enclave che hanno performance da Comuni virtuosi. In alcune zone della città si riesce a raggiungere il 75 o addirittura l'80%. Bisogna anche considerare che Napoli è una metropoli con un indotto di lavoratori che arrivano dalla provincia e non solo, con una presenza turistica rilevante e tante attività commerciali. È endemico che ci sia una difficoltà maggiore, nonostante questo - conclude - stiamo qui a tenere duro e i risultati ci stanno dando ragione».