Niente raccolta differenziata, multata la più nota cornetteria di Portici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli a Portici contro chi non rispetta le regole della raccolta differenziata. Al centro delle polemiche la cornetteria in corso Garibaldi “” sanzionata dalla polizia municipale per il mancato rispetto della differenziata dopo avere depositato i rifiuti in un unico sacco senza effettuare le giuste separazioni.Per questo motivo l’attività commerciale è stata multata e, in caso di recidiva, subirà un'ulteriore sanzione con giorni di chiusura.Non manca il commento da parte del primo cittadino, Enzo Cuomo, che attraverso un post su facebook denuncia quanto accaduto.«Continuano quindi i controlli sul territorio ma continuano purtroppo i comportamenti incivili - ha sottolineato Cuomo - Me ne frego di quei commenti che invece di condannare chi non rispetta le regole e non tutela l’ambiente invocano il rispetto della privacy, e trovo veramente incredibile che nel terzo millennio ci siano ancora persone che non riescono a rispettare regole semplici per facilitare la convivenza civile e migliorare la qualità di vita», conclude.