Sabato 23 Marzo 2019, 14:26

La Giunta comunale, con la Delibera di Giunta n. 87 del 14 marzo 2019, ha aderito all'Appello promosso dai sindacati FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, Gilda Unams, SNALS Confsal, Cobas, Unicobas e dal mondo dell'Associazionismo scolastico e universitario per dire NO alla regionalizzazione del sistema di istruzione, in difesa del principio supremo dell’uguaglianza e dell’unità della Repubblica. Il Comune di Napoli si dichiara quindi contro l’istruzione differenziata, accusando il Governo di riservare un trattamento non egualitario agli istituti del Sud Italia rispetto a quelli del Nord."La Delibera approvata si basa sulla volontà di rigettare le preintese tra il Governo e le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna in tema di autonomia differenziata sulla materia "istruzione", ora di competenza legislativa concorrente, denunciando il rischio di diventare spettatori di un processo politico che rischia di avvantaggiare il localismo egoista a danno dei territori più deboli, già fortemente penalizzati dalla crisi economica, e dell'unità del Paese. Inoltre, è davvero inaccettabile il solo pensare che, a parità di studenti, un istituto del Nord possa ricevere il triplo dei finanziamenti di un istituto del mezzogiorno a causa del differenziale fiscale territoriale! Scopo dell'adesione all'Appello è favorire la raccolta delle sottoscrizioni da parte della società civile e stimolare un grande ed organico dibattito pubblico che, a partire dal mondo della scuola, coinvolga tutti i soggetti di rappresentanza politica e sociale e tutti i cittadini"- così il Vicesindaco Enrico Panini e l'Assessore alla Scuola Annamaria Palmieri.I sindacati, le associazioni e gli appartenenti alla comunità educante saranno presenti sul territorio già nella giornata di domenica 24 Marzo dalle 10 alle 13 con banchi di raccolta firme nei seguenti luoghi della Città: Piazza del Gesù; Via Toledo; Via Scarlatti; Piazza San Vitale. Inoltre sarà possibile sottoscrivere il testo della Delibera e dell’Appello anche il giorno seguente, lunedì 25 marzo dalle ore 10 alle ore 13 presso il piazzale antistante Palazzo San Giacomo, dove sarà presente un banco di raccolta firme a cura del Comune di Napoli.