Napoli, una raccolta fondi per Rosa: 27enne colpita da emorragia cerebrale

«Rossella è una ragazza solare, ama la sua famiglia ed è una grande lavoratrice e per questo farò di tutto per aiutarla». È combattiva Anna Barbato, 20 anni e studentessa di servizi sociali, mentre racconta la raccolta fondi lanciata su GoFundMe per raccogliere la cifra di 300mila euro per aiutare la sorella Rosa, per tutti Rossella, a guarire e a stare meglio.

Ma andiamo con ordine. Era il 2 giugno del 2019. Rosa, 27 anni, si era trasferita a Reggio Emilia per stare con il suo fidanzato. Non aveva nessun problema di salute, eppure è stata colta da un'emorragia cerebrale. In pochi giorni ha subito vari interventi, e, ancora adesso è ricoverata all'Ospedale Maggiore di Parma.

LEGGI ANCHE Vittoria morta in Vespa a 14 anni, ore d'angoscia per il fidanzato

La sua famiglia si è trasferita in Emilia Romagna ma Rosa avrebbe bisogno di cure più specifiche e, una speranza, sembra venire da un centro d'eccellenza austriaco.

«Le cure sono molto costose e per questo ho lanciato la mia raccolta fondi online. Il mio desiderio è quello di garantire a mia sorella tutte le cure di cui ha bisogno e per questo ho fissato il mio obiettivo a 300mila euro».

La solidarietà non ha tardato ad attivarsi. «In soli quattro giorni ho raccolto più di 10mila euro, condividendo la storia di Rosa sui social network e facendomi aiutare da tutti i miei amici».

LEGGI ANCHE Modificano casa per la figlia disabile e i parenti li denunciano

«Sto cercando di avere più visibilità possibile - ha spiegato la ragazza di Secondigliano - e ho contattato tutte le persone influenti online per farmi aiutare. Molti hanno risposto al mio appello. la raccolta fondi, infatti, è stata ricondivisa anche da Jessica Notaro».

Neanche Anna, però, pensava di riuscire a raggiungere in così poco tempo una cifra così alta. «Le persone che fanno una donazione poi mi scrivono. Ho ricevuto tanti messaggi da gente che non conosco, ma che invita me e la mia famiglia ad essere forti».

Anna è determinata, vuole riuscire a far passare il suo messaggio a più persone possibili ed è ferma nelle sue posizioni: «Voglio aiutare mia sorella a qualsiasi costo. Ora è questo il mio desiderio più grande: cercare di dare a Rosa una nuova opportunità di vita e normalità».

Ultimo aggiornamento: 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA