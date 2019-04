Tutti i buchi della raccolta delle pile: fioccano multe per centomila euro

Venerdì 19 Aprile 2019, 09:43

Proseguono su tutto il territorio regionale le attività di controllo ad opera dei reparti territoriali dei carabinieri forestali del comando Legione Campania sullo smaltimento illecito delle pile.La campagna di controllo ha riguardato il sistema di raccolta delle pile esauste che prevede obblighi informativi e di ricezione del materiale esausto per i soggetti che commerciano pile e accumulatori portatili.I controlli hanno interessato oltre 300 realtà commerciali del territorio regionale, metà delle quali, fra cui anche grossi centri commerciali facenti parte di importanti multinazionali, non sono risultate in regola con gli obblighi di legge.Il totale delle sanzioni contestate a negozi e centri commerciali per la mancata esposizione del cartello informativo è di circa 100.000 euro.