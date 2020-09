Raccolta rifiuti a Torre del Greco, blitz dei carabinieri al Comune

Blitz dei carabinieri al Comune di Torre del Greco: acquisiti atti e missive relativi al servizio di raccolta dei rifiuti. Questa mattina tre auto dei militari dell'Arma e una decina di uomini si sono recati a palazzo Baronale. Stando a quanto trapelato finora, i carabinieri hanno chiesto notizie e recuperato incartamenti sull'attuale appalto per la raccolta della spazzatura e le missive da e per gli uffici comunali, in particolare relative al carteggio in corso con l'Asl in merito alle emergenze di carattere sanitario. Non risultano comunque indagati.

