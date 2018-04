Raccolta a singhiozzo, allarme rifiuti: «Solo a metà maggio verso la normalità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 24 Aprile 2018, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2018 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti: bisognerà aspettare metà maggio per tornare alla normalità. Dopo il 6 maggio riprenderà a funzionare la prima linea del termovalorizzatore di Acerra, che al momento è ferma per un intervento di manutenzione, e solo allora le ditte incaricate di raccogliere i rifiuti potranno cominciare a lavorare a pieno ritmo. A Napoli ripulita solo in parte Chiaia dove i rifiuti si sono accumulati a causa della rottura di un compattatore, ma restano traboccanti soprattutto i cassonetti della periferia. In particolare nella zona nord, da Miano a Scampia, le strade sono ancora piene di sacchetti e di tutto quello che i napoletani, incuranti della necessità di rivolgersi al servizio ingombranti messo a disposizione da Asìa, continuano a depositare sui marciapiedi: materassi, mobili dismessi, avanzi di lavorazione, calcinacci.I contenitori per i rifiuti vengono svuotati un po’ a singhiozzo perché nei giorni scorsi il materiale ha continuato ad accumularsi nei tritovagliatori (Stir): non funzionando a pieno ritmo il bruciatore di Acerra, e proseguendo a rilento i trasferimenti dei rifiuti tal quale e dell’umido negli impianti fuori regione, la spazzatura è rimasta nelle fosse d’ingresso e nei piazzali rallentando la lavorazione.