Mercoledì 9 Ottobre 2019, 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raccolta rifiuti, a Marano è ancora emergenza. Da settimane la raccolta procede a singhiozzo o a macchia di leopardo. Il Comune ha avuto difficoltà nell'individuare le piattoforme per il conferimento dell'umido. In molte zone del territorio - come denunciato dai residenti - il prelievo è fermo da oltre dieci giorni. Non va meglio sul fronte dello spazzamento delle arterie. Spazzini e i mezzi della ditta Tekra sono fermi da circa venti giorni, da quando i carabinieri del Noe fecero irruzione nel cantiere aziendale riscontrando alcune anomalie. I rifiuti da spazzamento stradale venivano infatti mischiati all'indifferenziato. Le proteste sono all'ordine del giorno. Comitati, attivisti e singoli cittadini stanno promuovendo una raccolta firme e un'azione legale contro "gli ingiustificati aumenti della Tari".