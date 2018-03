Raccolta dei rifiuti, multa di 500 euro al parco che non differenzia

Sabato 10 Marzo 2018, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 16:20

Giugliano. Raccolta differenziata, intervento della Polizia Municipale e degli ispettori ambientali in invia Pigna, al parco Gb Casa, in via Casacelle e vico Giuglianiello. Multa di cinquecento euro al Parco Wanda, per la mancata differenziazione dei rifiuti domestici. Gli agenti, coordinati dal vicecomandante Petraio, hanno effettuato decine di controlli."L'amministrazione comunale, con la Polizia Locale e gli ispettori ambientali, ha già da tempo avviato dei controlli nei parchi per quanto riguarda la raccolta differenziata - afferma il sindaco, Antonio Poziello -. Abbiamo disposto ulteriori controlli sia al centro storico che sulla fascia costiera - spiega il primo cittadino - per controllare che la raccolta differenziata venga effettuata secondo il calendario e che non ci siano sversamenti abusivi".Il Sindaco rivendica lo storico risultato raggiunto con la sua Anministrazione per la raccolta differenziata "Al 31 dicembre abbiamo sfiorato il sessanta per cento di raccolta differenziata - sottolinea -, ma ci sono ancora persone che sversano illegalmente rifiuti e che costano a tutti i cittadini oltre un milione di euro all'anno. Tolleranza zero contro chi inquina e non osserva il calendario di raccolta dei rifiuti. I controlli continueranno, la prossima settimana saranno concentrati sulla fascia costiera" conclude il sindaco.