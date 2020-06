Racket sulla raccolta rifiuti nel Napoletano: «Se volete lavorare contattate gli amici»

Un tentativo di estorsione è stato denunciato dalla ditta che gestisce la raccolta rifiuti ad Acerra, nel napoletano, il cui responsabile di cantiere è stato avvicinato da due uomini a volto coperto che gli hanno restituito le chiavi di una spazzatrice rubate il mese scorso, sottolineando però che i vertici «devono mettersi in contatto con gli amici se vogliono continuare a lavorare in città». «Queste sono le chiavi della spazzatrice - si è sentito dire l'uomo - dite ai padroni di mettersi in contatto con gli amici di Acerra se vogliono continuare a lavorare in città». Le chiavi sono state restituite da due uomini travisati da casco integrale a bordo di uno scooter, poco dopo l'alba, mentre il responsabile del cantiere era impegnato nel giro di controllo mattutino. Il dirigente ha informato i vertici aziendali della Tekra, che gestisce il servizio in città, ed il locale commissariato di polizia, dove è stata sporta regolare denuncia. Le chiavi furono trafugate dalla spazzatrice lo scorso maggio da un uomo che fece perdere le proprie tracce. «Oggi più che mai non intendiamo in alcun modo piegarci a questi ricatti - ha detto Alessio Balestrieri, amministratore della società affidataria del servizio - abbiamo piena ed illimitata fiducia nelle forze dell'ordine e negli inquirenti. La cultura della legalità ed i valori della giustizia, sono da sempre i nostri principi». © RIPRODUZIONE RISERVATA