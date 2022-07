Raccolta sangue per i talassemici, azienda mobilitata ma non basta

Raccolta sangue questa mattina al centro polifunzionale in via Nuova Poggioreale a Napoli, dove ha sede NetCom Group S.p.A. società di consulenza che fornisce servizi ingegneristici avanzati e innovativi. Qui i il presidente dell'azienda, Domenico Lanzo, e il vicepresidente Guido Cristofaro, insieme a una cinquantina di lavoratori hanno aderito all'appello della fondazione italiana “Giambrone", in favore di bimbi e adulti talassemici che hanno bisogno di trasfusioni sempre, ma ogni estate le sacche scarseggiano.

Un'occasione per rilanciare l'invito a raggiungere in questi giorni gli ospedali in Campania in modo da aiutare questi pazienti, ma anche gli ammalati in attesa di intervento chirurgico o che finiscono al pronto soccorso dopo un incidente stradale, e hanno bisogno di sangue per curarsi. Il gesto dei dipendenti NetCom è infatti importante, ma non basta, vista l'emergenza. A Napoli e provincia sono aperti i due Policlinici, l’ospedale Cardarelli, l’ospedale del Mare, l’ospedale San Paolo, il Pascale, il Monaldi, il Pausilipon.