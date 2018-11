Raccomandate abbandonate in strada a Napoli, c'è la denuncia per smarrimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 11:30

Emergono nuovi elementi sul mistero delle raccomandate abbandonate sotto un cumulo di foglie morte in via Altamura, all'Arenella: sarebbero state smarrite durante la consegna e poi verosimilmente prese da qualcuno che, dopo averne controllato il contenuto, le avrebbe buttate.Le lettere, per lo più raccomandate per la riscossione del bollo auto, erano sparite martedì mattina da un'automobile di servizio, durante il giro delle consegne, ed era stata presentata la denuncia di smarrimento ai carabinieri. Giovedì mattina erano state poi ritrovate in via Altamura, in una zona non coperta da quella postina, da un altro dipendente di Poste Italiane; la scoperta era stata segnalata ai responsabili di zona, era stato organizzato il recupero e ieri è stata presentata anche la relativa denuncia di ritrovamento.