Raccordo di Castellammare chiuso, traffico in tilt verso la Statale Sorrentina

Venerdì 3 Maggio 2019, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 10:53

Lavori al raccordo di Castellammare, circolazione in tilt. Sin dalle prime ore di questa mattina le auto in ingresso a Castellammare e dirette in città o verso la Penisola Sorrentina e Monti Lattari sono obbligate a utilizzare un percorso alternativo.Le transenne e i lavori stanno rallentando il traffico in ingresso creando code chilometriche per chi arriva sia da Napoli che da Salerno. Inpraticabile la vicina Pompei, molti automobilisti infatti, preoccupati delle code ai caselli stanno scegliendo di uscire nella città mariana, una decisione che ha messo in ginocchio la circolazione anche delle città limitrofe.Una giornata da bollino rosso per chi dovrà raggiungere la costiera. Più scorrevole invece il traffico da Sorrento verso Napoli. I disagi sono causati dai lavori di Autostrade Meridionali cominciati ieri sera con la chiusura della carreggiata in ingresso e che dureranno fino al 13 maggio. Le opere sono concentrate sul ponte del fiume Sarno che si trova proprio sul raccordo stabiese. Questa sera invece a partire dalle 21,30 e fino alle 6,30 del mattino sarà chiuso il viadotto San Marco in tutte le direzioni per lavori ai giunti. Opere che saranno eseguite tutte le notti, eccetto i week end, fino al 24 maggio.