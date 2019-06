Domenica 23 Giugno 2019, 13:20

Antonio Maragas, 51enne e Giovanni Battista Lambiase Grimaldi, 53enne, entrambi stabiesi, furono arrestati 20 giorni fa dai carabinieri della compagnia di Castellammare diSstabia per estorsione aggravata da metodo e finalità mafiosi.Vennero bloccati nel bar in cui avevano dato appuntamento alla vittima, un imprenditore edile i cui dipendenti stavano ristrutturando un condominio a Pompei, la quale avrebbe dovuto consegnare loro 500 euro come anticipo dell’estorsione.Dopo l’arresto davanti al bancone del bar, Maragas e Lambiase Grimaldi vennero tradotti nel centro penitenziario di Secondigliano e oggi, in carcere, i carabinieri hanno dato esecuzione nei loro confronti all’occc emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli su richiesta della d.d.a. per estorsione aggravata.