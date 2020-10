Francesco Lodi, arrestato il fratello: ha chiesto 70 mila euro a imprenditore edile per continuare i lavori

Estorsione aggravata ai danni di un imprenditore edile. Questa l'accusa nei confronti di Salvatore Lodi, 52enne incensurato di Frattamaggiore e fratello di Francesco Lodi, calciatore dalla lunga carriera tra Serie A e B e attualmente in forza alla Triestina.

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato il 52enne in quanto avrebbe preteso da un imprenditore edile, impegnato nella costruzione di alcuni appartamenti a Frattamaggiore, la somma di 70mila euro per continuare i lavori.

Raccolta la denuncia, i carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione e atteso che i due si incontrassero per la consegna del denaro. Davanti a un bar di Frattamaggiore, la vittima ha corrisposto un «anticipo» di 2500 euro ed è in quel momento che sono scattate le manette. Il 52enne è stato arrestato e portato nel carcere napoletano di Poggioreale, in attesa di giudizio. Il denaro è stato restituito.

