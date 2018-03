Racket a scuola, 3 minori indagati: «Tentata estorsione del cellulare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 11 Marzo 2018, 13:02

Non è stato un atto di bullismo o una semplice prova di forza di una gang in erba composta da studenti dalla testa calda. Tutt’altro. Si sarebbe trattato di un’azione mirata, finalizzata a taglieggiare un proprio compagno di scuola: ad entrare in possesso del telefonino cellulare di uno studente appena dodicenne, iscritto al secondo anno della Media D’Ovidio-Nicolardi. Ne sono convinti i pm della Procura minorile, che hanno interrogato in queste settimane tre studenti iscritti nella stessa scuola della vittima, denunciandoli con un’accusa ben precisa: sono indagati per tentata estorsione e per lesioni, per aver provato a costringere il proprio compagno di classe a consegnare il telefonino cellulare, al termine di un’aggressione mirata. Inchiesta coordinata dal pm Emilia Galante Sorrentino, alcuni giorni fa sono stati interrogati i tre minori passati in poche ore da un registro di classe a un fascicolo giudiziario. Materia complessa, particolarmente delicata vista anche la giovanissima età di tutti i protagonisti di questa storia. C’è infatti un primo elemento da tenere in considerazione: pur essendo stati inscritti come indagati e pur avendo risposto alle domande degli inquirenti nel corso dei rispettivi interrogatori, due dei tre studenti coinvolti non sono formalmente imputabili. Hanno meno di 14 anni, non potranno essere processati.