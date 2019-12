Castellammare. Incendio doloso nella periferia stabiese, nel mirino un rivenditore di auto. La scorsa notte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Petraro, al confine tra Castellammare di Stabia e Santa Maria la Carità.

L'incendio è stato innescato in maniera dolosa da una delle vetture e si è velocemente propagato ad altre cinque. Tre auto sono andate completamente distrutte, mentre altre tre sono lievemente danneggiate. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, anche se l'avvertimento da parte della camorra per il Racket di Natale sembra quella più plausibile.

