Giovedì 4 Aprile 2019, 10:25

Bombe alle pompe funebri. Cavalli di ritorno, e poi estorsioni a commercianti e titolari di attività produttive. I carabinieri arrestano otto elementi del clan Moccia, la cui frenetica attività criminale ha contrassegnato gli anni tra il 2013 2014. Ventiquattro mesi segnati da fuoco delle pistole, dal tritolo dei bombaroli e dal terrore delle vittime. Anni che hanno messo in ginocchio le attività commerciali e produttive di due città, Afragola e Casoria, circa 140 mila abitanti insieme, finite come non mai sotto l'asfissiante mantello di gruppi orbitanti della galassia criminale del clan Moccia, che nonostante i proclami di arretramento, per la Dda di Napoli è più vivo e compartecipe che mai.L'ORDINANZAIeri mattina all'alba è scattata la retata. Le manette sono scattate per Raffaele Aversano, 45 anni, Raffaele Bencivenga, 54 anni, per suo fratello Mauro, 50 anni , Giuseppe Beviliacqua, 29 anni, Giustino De Rosa, 58 anni, Davide Ferrara, 38 anni, tutti residenti a Casoria, mentre ad Afragola sono stati arrestati Tommaso Castaldo, 26 anni, e Dario Piscitelli, 46 anni. Per il solo Mauro Bencivenga, i carabinieri della compagnia di Casoria diretta dal capitano Francesco Filippo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (disposta dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta dalla direzione distrettuale anti mafia partenopea) per concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso, l'hanno eseguita presso la casa circondariale di Poggioreale dove l'uomo è attualmente detenuto per un altro procedimento. Nella stessa ordinanza, nella quale i pm della Dda avevano chiesto misure cautelari di vario grado per ventisette persone coinvolte a vario titolo nell'affare del cavallo di ritorno e nelle estorsioni classiche con la vessazione delle vittime, c'è un ampio capitolo che riguarda una breve ma cruenta fase di una faida per il caro estinto.