Racket di Natale, a Napoli i clan assoldano gli esattori minorenni: «Costano poco»

Sabato 22 Dicembre 2018, 22:59

Minorenni assoldati dalla camorra per riscuotere il pizzo. Sono tornati i muschilli: i ragazzini che negli anni ’80 e ’90 venivano arruolati nelle fila dei clan per commettere delitti anche gravi oggi sono lo strumento nelle mani dei nuovi boss, che affidano loro il ruolo di esattori per conto della criminalità organizzata.A Natale, si sa, si registra uno dei massimi picchi di raccolta per il racket. In tutta la città e in provincia questo è il periodo in cui i clan si scatenano. Da Secondigliano a Pianura, da Afragola al Vomero, è la spietata legge della camorra. E, purtroppo, pagano tutti, commercianti e piccoli imprenditori. Le informative che convergono in Procura sono molte. Ma ce n’è una che spaventa più delle altre: quella stilata dai carabinieri sulla situazione al Rione Sanità.Qui, nel quartiere del centro storico che cerca di rialzare faticosamente la testa recuperando spazi di libertà e di dignità civile, nelle ultime settimane il clan Sequino ha utilizzato (e continua a farlo per questi scampoli di giornate che mancano alla fine dell’anno) poco più che bambini e adolescenti inviandoli a rastrellare il pizzo ai commercianti.