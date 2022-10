Racket a Napoli, imprenditore accusa: «Vivo nel terrore di attentati»

«Sei un morto che cammina. Se non vieni a metterti a posto qui in via Cannavino, all'esterno del Palazzo rosso, il grattacielo, sei un morto che cammina. Devi pagare come hanno pagato tutti quanti, duemila euro subito, tremila euro al mese. Tra poco esce quello che ti ha fatto la videochiamata, che se non paghi ti schiatta la testa... tra poco esce quello, lo zio Rosario, che ti ha avvertito con una videochiamata». Funziona così da queste parti, in via Cannavino, strada che ormai da anni fa da spartiacque tra due cartelli criminali. Funziona che il racket bussa alle porte degli imprenditori e se non può farlo fisicamente lo fa da remoto, attraverso una videochiamata, che serve a convincere un imprenditore riottoso a mettersi in riga e a pagare il pizzo. È quanto emerge dai tre arresti messi a segno pochi giorni fa a carico di presunti esponenti dei Calone-Esposito-Marsicano, inquadrati da una telecamera mentre imponevano il pizzo al titolare di una impresa di pompe funebri.

Un imprenditore coraggio - e non è retorica attinta dal manuale dell'antimafia -, che ha avuto la forza di denunciare minacce di morte e richieste estorsive, facendo scattare le manette ai polsi di quattro presunti estorsori Rosario Iorio, Cristian Marfella, Christian Titas, Carlo Pulicati ritenuti responsabili (assieme a un quarto indagato) di aver accerchiato e minacciato a scopo estorsivo l'imprenditore. Ma restiamo agli atti. Iorio, a leggere le accuse firmate dal pm anticamorra Stefania Di Dona, sarebbe l'uomo della videochiamata, quello che impone il pizzo mentre è agli arresti domiciliari. Sentiamo come si presenta dinanzi allo screen del suo cellulare: «Paga, che qui pagano tutti, altrimenti sei un morto che cammina». Dall'altra parte del telefono, oltre alla vittima c'è un complice che gli mostra una pistola e che a più riprese proverà a taglieggiare la sua vittima. Una vicenda che viene ricostruita grazie alla testimonianza dell'imprenditore ma anche grazie a una videcamera, che riprende in tempo reale l'accerchiamento dei presunti camorristi, con un gesto che non passa inosservato: uno degli indagati estrae un cellulare, compone il numero e si mette in contatto con il presunto boss, che dal suo domicilio (dove è ristretto ai domiciliari) ci mette la faccia. Ed è l'imprenditore a riassumere dinanzi ai carabinieri la richiesta di estorsione, condita da minacce di morte. E non è tutto. Rabbia e dolore, da parte della vittima, che è costretto ad abbozzare e ad assecondare - almeno sulle prime - il pressing estorsivo. Si legge nelle carte della Dda: «Ho avuto paura, perché assieme a me c'era mio figlio e quelli erano armati». C'è un'altra scena che finisce agli atti e riguarda una seconda convocazione effettuata da uno dei presunti estorsori finiti nel mirino della Procura: questa volta uno dei quattro impugna la pistola, fa il gesto di stringere l'arma, poi viene bloccato dai suoi soci in affari. È troppo, a questo punto l'imprenditore si decide a denunciare. Ecco le sue parole dinanzi ai carabinieri: «Vivo nel terrore, sia per la mia famiglia che per le mie attività, che a questo punto temo di perdere».

Si muove la Dda, il quadro sembra cristallizzato. Nel quartiere occidentale, si agitano due schieramenti. Un contrasto armato che va avanti ormai da mesi, che ha fatto registrare un omicidio la scorsa estate, con il corpo di un ragazzo - si chiamava Andrea Covelli - che è stato ucciso e seppellito, nel corso di una faida definita da marciapiede, perché legata al controllo di una strada che fa da linea di confine tra due cartelli rivali. Una faida che non aveva finora contemplato un gesto rivoluzionario, a proposito della denuncia di un imprenditore che decide di ribellarsi alle minacce del clan, dal vivo e da remoto.