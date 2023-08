Il racket non va in vacanza, neanche d’estate. C’è il concreto sospetto che dietro il tentativo di dar fuoco agli impianti di condizionamento di una nota catena di ristorazione cittadina ci sia, appunto, la mano della camorra. E partendo proprio da questa pista si dipanano le indagini dei carabinieri del comando provinciale sull’ultimo, inquietante raid commesso nel cuore del centro storico di Napoli.

Succede tutto nella notte tra domenica e lunedì. Ignoti riescono, grazie all’utilizzo di una scala, a inerpicarsi sulla parete di via San Giovanni Maggiore Pignatelli, all’angolo con via Mezzocannone, dove sono posizionati i condizionatori che refrigerano l’interno del locale “Tandem”. I delinquenti (in azione sarebbero entrate almeno due persone) cospargono di liquido infiammabile gli apparecchi e fanno scoccare la scintilla che dà inizio al rogo. Fiamme e fumo divampano in un nulla, e c’è chi fortunatamente riesce a lanciare l’allarme in tempo per consentire alla vicina centrale dei Vigili del fuoco di intervenire per spegnere il fuoco.

Sul posto giungono anche i militari dell’Arma della compagnia Napoli Centro, l’orologio segna le due e venti e il principio d’incendio semina la paura tra le strade del centro storico. L’intervento dei pompieri riesce a evitare che il rogo si alimenti, minacciando alcune abitazioni vicine. Degli attentatori, ovviamente, non c’è più traccia, ma i carabinieri acquisiscono gli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, e sequestrano anche la scale presumibilmente utilizzata per arrivare ai condizionatori: al lavoro i militari delle Investigazioni scientifiche per cercare eventuali impronte digitali.

Per quanto limitati, i danni hanno comunque interessato non solo i motori dei refrigeratori di “Tandem”, ma anche quelli di un’associazione che tra l’altro sta realizzando la mostra permanente. Danneggiato anche un contatore del gas. Inaugurato nel giugno 2013, Tandem rappresenta una novità nel cuore della tradizione: è il primo ristorante interamente dedicato al ragù napoletano.

Scenari foschi si schiudono dinanzi a quest’ultimo inquietante episodio che - ancora una volta - è chiaramente diretto verso chi rischia in proprio mettendo in piedi un’attività imprenditoriale. Non è la prima volta che accade nella zona del centro storico, mai come in questo momento rilanciata dall’afflusso di un turismo record.

Esclusa la pista dell’atto vandalico, gli investigatori privilegiano l’ipotesi di un criminale atto dimostrativo rivolto ad uno perché anche tutti gli altri comprendano.

Ma da dove potrebbe essere partito l’ordine di mettere a segno il raid? La zona resta quella nella quale fino a qualche anno fa erano gli affiliati al gruppo dei Sibillo a dettare legge e a imporre la legge nera del pizzo. Ma oggi gli scenari sono cambiati, e nel magma che contraddistingue la camorra “di vicolo” potrebbe anche essere presa in considerazione la possibilità che nuove e giovani leve possano essersi fatte avanti, approfittando dei vuoti di potere criminale apertisi grazie a inchieste che hanno assicurato alle patrie galere pregiudicati e camorristi.

Ma sullo sfondo, il discorso del controllo del territorio nella zona del centro cittadino resta ancorato alla “dualità” che contrappone il clan Mazzarella al cartello dell’Alleanza di Secondigliano. In questo contesto si alimentano le galassie criminali sulle quali i due cartelli criminali napoletani possono contare per sfruttare i loro traffici illeciti: la droga, e poi il racket.



Piaga sempre aperta, quella delle estorsioni a Napoli e in tutto il resto del territorio metropolitano. La camorra perseguita tutti e non fa sconti a nessuno: dagli esercizi di ristorazione ai garage, dai negozi ai supermercati, e non si salvano nemmeno gli ambulanti e persino i parcheggiatori abusivi, tenuti a versare l’obolo quotidiano per continuare a svolgere un lavoro di per sé illegale. Una recente inchiesta della Squadra Mobile partenopea ha svelato come alla Maddalena e a Forcella i commercianti fossero costretti a pagare fino a 50 euro al giorno ai Mazzarella, mentre per ogni bancarella la cifra variava dai 20 ai 50 euro al giorno. Identica situazione per i gestori delle piazze dello spaccio di droga: da Ponticelli a Pianura, da Scampia ai Decumani chi vende stupefacenti deve osservare l’obbligo di versare quote sostanziose ai gruppi criminali di riferimento sul territorio.