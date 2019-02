Racket pizzerie a Napoli, la tariffa: 7500 euro a negozio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Febbraio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 25-02-2019 23:03

Puntano ai simboli, ai locali storici, a quelli più conosciuti e gettonati dai napoletani e dai tanti turisti che si riversano nel centro storico. Puntano agli imprenditori dal cognome prestigioso (per altro attivi sui social), con un solo obiettivo: la rata di Pasqua, seconda tassa del racket dopo Natale e prima di Ferragosto, potendo contare sul silenzio di tutti. È in questo scenario che viene calato il nuovo attentato estorsivo, che ha preso di mira la pizzeria Di Matteo in via Tribunali. Dopo la bomba carta di metà gennaio, quella che ha mandato in frantumi la saracinesca della pizzeria di Gino Sorbillo, nuovo raid di matrice estorsiva consumato nella stessa zona. Lunedì notte, sono da poco passate le tre ai Decumani, buio pesto, quando vengono esplosi colpi di pistola contro la saracinesca della pizzeria Di Matteo, una delle più conosciute e accorsate, famosa anche per l’antica tradizione di vendere la margherita a libretto, oltre che per la visita del presidente statunitense Bill Clinton, durante le giornate del G7, nell’ormai lontano 1994.