Racket scatenato nel Napoletano: bombe contro i negozi, sei raid in dieci giorni

Giovedì 3 Gennaio 2019, 07:00

Sei attentati dinamitardi in meno di dieci giorni. È emergenza e allarme sociale ad Afragola, dove nella notte di San Silvestro, alcuni sconosciuti hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno artigianale ai piedi di una saracinesca di un negozio di telefonia mobile, in via Francesco Russo, aperto solamente un mese fa.L'esplosione, avvenuta tra le due e mezza e le tre di notte, oltre a svegliare di soprassalto i numerosi residenti della zona, hanno provocato danni per circa mille euro. La deflagrazione ha infatti distrutto sia la serranda che le porte d'ingresso di vetro, ridotte in frantumi. Avvertiti da decina di telefonate, giunte al 113, sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Afragola, diretto dal vice questore Stefano Iuorio, che dopo aver messo in sicurezza il sito, ispezionando la zona circostante l'esercizio commerciale alla ricerca di altri eventuali ordigni, hanno messo rassicurato i cittadini e avviato i primi rilievi tecnico-scientifici. E anche questa volta. come è accaduto nei cinque attentati precedenti, il titolare ha dichiarato agli inquirenti di non aver mai avuto richieste estorsive e nemmeno minacce, tanto da non sapersi spiegare il motivo del raid esplosivo.