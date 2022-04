Racket e usura, la campagna di sensibilizzazione giunge a Torre Annunziata e Castellammare di Stabia

Dal 20 aprile al 5 maggio, in diversi Comuni della Città metropolitana di Napoli - tra cui Torre Annunziata e Castellammare di Stabia - e in altre località delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, la Regione Campania è impegnata nella campagna della legalità per sensibilizzare e informare i cittadini sui gravi problemi di usura e racket; mettere a disposizione, per chi è vittima degli aguzzini, gli strumenti utili alla prevenzione e al contrasto.

La criminalità organizzata incassa, in Campania, dall’estorsione e dalle attività di strozzinaggio, intorno ai due miliardi all’anno. Sono circa trecento, tra grandi, medie imprese e piccole attività commerciali, quelle colpite da questo cancro: circa 80 le denunce per usura e 1100 per tangenti registrate annualmente.

«Paura, talvolta vergogna, iter burocratici lunghi - dichiara l’assessore Morcone - tra le ragioni, nell'assordante silenzio generale, di punti critici irrisolti intorno a questi preoccupanti fenomeni. La Regione Campania, con la rete delle associazioni antiracket e le fondazioni antiusura, attraverso questo road show di incontri e ascolto, si impegna a svegliare le coscienze e conferma il costante impegno nella lotta alla camorra».