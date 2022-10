Melito, controlli e denunce anche per l'assenza di cartelli antifumo

Alto impatto a Melito. Dove sono state identificate 203 persone, di cui 67 con precedenti di polizia, controllati 81 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e controllate due sale giochi, di cui una sanzionata poiché al suo interno era presente un minorenne e l’altra per omessa esposizione di cartelli per divieto di fumo. Inoltre, sono state contestate 5 violazioni del codice della strada per guida con patente ritirata, mancata revisione periodica, mancanza della copertura assicurativa e per utilizzo del cellulare durante la guida. E una persona è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale perché sorpresa con circa 2,3 grammi di hashish. Infine, personale dell’ufficio tecnico del Comune e della Polizia locale, con il supporto dei poliziotti, ha effettuato un’operazione di demolizione e smaltimento di un manufatto abusivo in via Lisbona.