Napoli, raffica di piombini contro bus Anm: vetro in frantumi, arrivano i carabinieri

Domenica 21 Ottobre 2018, 18:49 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2018 19:15

Un bus dell’Anm bersagliato da una pistola a piombini. È accaduto a Ponticelli, attorno alle 17, in viale delle Metamorfosi, nei pressi dell'Ospedale del Mare. A denunciarlo Adolfo Vallini (Usb): «Si è consumato - spiega il sindacalista - l'ennesimo atto teppistico. Il bus dell'anm in servizio sulla linea 175 è stato colpito da un probabile colpo di pistola ad aria compressa con la relativa rottura di un vetro della porta posteriore, la quale presenta un buco nel vetro.Il bus per motivi di sicurezza si è spostato al capolinea Brin. È intervenuta sul posto una pattuglia dei carabinieri per verificare l'accaduto ed effettuare i rilievi del caso». «Un attentato alla sicurezza dei trasporti - conclude Vallini - il territorio necessita di maggiore controllo e prevenzione da parte dello Stato a tutela dei cittadini e degli operatori del settore,