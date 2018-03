Una forte raffica di vento ha provocato un incidente senza conseguenze per i viaggiatori a bordo di una motonave nel porto di Napoli. La nave veloce 'Isola di Capri' - della Caremar, impiegata sulla linea tra l'isola azzurra ed il capoluogo campano - ha urtato con la poppa la banchina del Molo Beverello. Molto spavento a bordo ma nessun ferito. L'attracco al Beverello era stato deciso per le cattive condizioni meteorologiche. Normalmente la nave veloce fa scalo a Calata di Massa, sempre nel porto partenopeo, ma oggi non vi erano le condizioni. Il capitano è riuscito a rimettere in linea la nave che ha rischiato di urtare un aliscafo. Dopo le necessarie verifiche la nave ha ripreso la corsa per Capri

Martedì 20 Marzo 2018, 22:16 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 22:16

