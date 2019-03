Martedì 12 Marzo 2019, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2019 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cartellone pubblicitario, probabilmente a causa delle raffiche di vento, si è staccato dagli appositi stalli e si è abbattuto su una donna che attraversava la centralissima via Merolla, nel cuore di Marano. La donna, che ha 50 anni, è rimasta ferita al capo ed è stata accompagnata in ospedale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, allertati dai passanti, e gli agenti della polizia municipale di Marano. La donna non è in pericolo di vita. Il comando della polizia municipale ha avviato le verifiche per appurare se il cartellone fosse regolarmente autorizzato e se fosse stato posizionato nel rispetto delle normative vigenti.